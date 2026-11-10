Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler şaşırıp kalıyor

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Nesine 2. Lig’in 10. haftası, futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı nefes kesen bir mücadeleye ve duygusal anlara sahne oldu. Evinde İnegöl Kafkas Spor’u konuk eden Gebzespor, adeta gol düellosuna dönen karşılaşmayı 4-3’lük skorla kazanmayı başardı.

BATUHAN ALTINTAŞ YILDIZLAŞTI

Mücadeleye damgasını vuran isim ise Gebzespor’un forveti Batuhan Altıntaş oldu. Rakip fileleri tam 4 kez havalandıran yıldız futbolcu, sergilediği muazzam performansla galibiyetin mimarı oldu.

90+5'TEKİ GOL SONRASI SAHAYA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GİRDİ

Uzatma dakikalarına büyük bir heyecanla girilen maçta Gebzespor, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Son düdüğün ardından stadyumda büyük bir coşku patlaması yaşandı ve sevinçten çılgına dönen taraftarlar sahaya indi. Gol sevincine damga vuran an ise sahaya giren tekerlekli sandalyeli bir Gebzespor taraftarı oldu. Sahanın içerisine nasıl girdiği gözükmeyen bir taraftar, orta alanda daireler çizerek tek başına kutlama yaptı. O anlar kameralara anbean yansıdı.