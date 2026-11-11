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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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