Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA