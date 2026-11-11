Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İnegöl'de kovalamacada yakalanan 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de kovalamacada yakalanan 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Haber Videosunu İzle
İnegöl'de kovalamacada yakalanan 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis kovalamacası sonrası yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S.'nin (35) peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi sokakta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Basın mensuplarını görünce dikkat çeken sözler sarf etti

Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!53

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

12 yaşındaki Ali Eren'den kahreden haber! 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yüzündeki bu gülümseme soldu! Tam 52 gün direndi
Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Çiftlikten kaçıp Fırat'a yerleştiler! Ağlardan somon çıkıyor
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi