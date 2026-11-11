İnegöl'de kovalamacada yakalanan 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İnegöl'de kovalamacada yakalanan 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis kovalamacası sonrası yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S.'nin (35) peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi sokakta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Basın mensuplarını görünce dikkat çeken sözler sarf etti
Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" diyerek tepki gösterdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.