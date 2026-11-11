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Bursa İnegöl'de apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

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Bursa İnegöl'de apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa İnegöl'de apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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