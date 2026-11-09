Bursa İnegöl'de çiftlik yangını 1 saatte söndürüldü, hayvanlar kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı