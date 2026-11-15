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Bursa İnegöl'de kırsal mahallede çıkan ev yangını bitişik evlere sıçradı

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Bursa İnegöl'de kırsal mahallede çıkan ev yangını bitişik evlere sıçradı
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki evlere de sıçradı; olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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