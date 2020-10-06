İmamoğlu Haberleri
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İmamoğlu Haberleri

İmamoğlu haber, İmamoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İmamoğlu - Bugün
Son dakika haberleri: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İmamoğlu: Son dakika haberi: Adana'da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli olduİmamoğlu - Bugün
Son dakika haberi: Adana'da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
İmamoğlu: Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü! Feci kazada 3 can gittiİmamoğlu - Bugün
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü! Feci kazada 3 can gitti
İmamoğlu: Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölüİmamoğlu - Bugün
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
İmamoğlu - Dün
Son dakika haberleri... Adana'da orman yangını
Son dakika haber: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
İmamoğlu: Adana'da Yaz Spor Okulları sona erdiİmamoğlu - 30.9.2020
Adana'da Yaz Spor Okulları sona erdi
İmamoğlu: Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıİmamoğlu - 29.9.2020
Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İmamoğlu - 29.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 6
Adana'da trafik kazasında parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarparak parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü...
İmamoğlu: Kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandıİmamoğlu - 29.9.2020
Kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı
İmamoğlu: Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi'ndeki çalışmalarİmamoğlu - 27.9.2020
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi'ndeki çalışmalar
Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İmamoğlu: MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül'deİmamoğlu - 24.9.2020
MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül'de
İmamoğlu - 22.9.2020
Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü
Adana'da kamyona çarptıktan sonra yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
İmamoğlu: Son dakika haberi: Adana'da feci kaza: 3 kişi yanarak öldüİmamoğlu - 22.9.2020
Son dakika haberi: Adana'da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü
İmamoğlu: Kazada LPG tankı patladı, 3 kişi yanarak can verdiİmamoğlu - 21.9.2020
Kazada LPG tankı patladı, 3 kişi yanarak can verdi
İmamoğlu: Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldüİmamoğlu - 21.9.2020
Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü
İmamoğlu: Son dakika haberleri! Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındıİmamoğlu - 17.9.2020
Son dakika haberleri! Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı
İmamoğlu: Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındıİmamoğlu - 17.9.2020
Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı
İmamoğlu: Hastane bahçesinde ilginç olay! Soru sorma bahanesiyle gelip kafasına silah dayadıİmamoğlu - 17.9.2020
Hastane bahçesinde ilginç olay! Soru sorma bahanesiyle gelip kafasına silah dayadı
İmamoğlu: MHP Adana'da kongrelerini tamamladıİmamoğlu - 7.9.2020
MHP Adana'da kongrelerini tamamladı
İmamoğlu: MHP Adana'da dört ilçede kongreleri tamamladıİmamoğlu - 5.9.2020
MHP Adana'da dört ilçede kongreleri tamamladı
İmamoğlu: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtulduİmamoğlu - 31.8.2020
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu
İmamoğlu: Otobüsün üstünde halkı selamlayan belediye başkanları, iplere takılmaktan son anda kurtulduİmamoğlu - 31.8.2020
Otobüsün üstünde halkı selamlayan belediye başkanları, iplere takılmaktan son anda kurtuldu
İmamoğlu: Acı: 'Ülkemiz dünya liginde yeni rotalara yelken açıyor'İmamoğlu - 31.8.2020
Acı: "Ülkemiz dünya liginde yeni rotalara yelken açıyor"
İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değilİmamoğlu - 29.8.2020
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
İmamoğlu - 28.8.2020
Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
TÜRKİYE, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek.
İmamoğlu: Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacakİmamoğlu - 28.8.2020
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
İmamoğlu: Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacakİmamoğlu - 28.8.2020
Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
İmamoğlu - 27.8.2020
ÇKA'dan turizm altyapısına 12 milyon TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) toplam bütçesi 12 milyon TL olan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nı ilan etti.
İmamoğlu: Büyükşehir'den binlerce çocuğa güvenli ortamda spor yapma olanağıİmamoğlu - 26.8.2020
Büyükşehir'den binlerce çocuğa güvenli ortamda spor yapma olanağı
İmamoğlu - 23.8.2020
Son dakika haberi... Adana'ya yapılacak yatırımlarda "yeni dönem" iş insanlarını umutlandırdı
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"la 2021 yılı itibariyle Adana'nın yatırımda 3. Bölge, ilçelerle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de 4.
İmamoğlu: Adana'ya yapılacak yatırımlarda yeni dönem başlıyorİmamoğlu - 23.8.2020
Adana'ya yapılacak yatırımlarda yeni dönem başlıyor
İmamoğlu: MHP Adana'da ilçe kongrelerine 'tek liste' hazırlığıİmamoğlu - 16.8.2020
MHP Adana'da ilçe kongrelerine 'tek liste' hazırlığı
İmamoğlu: Son dakika! Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef olduİmamoğlu - 14.8.2020
Son dakika! Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef oldu
İmamoğlu: Kaymakam Karaloğlu göreve başladıİmamoğlu - 6.8.2020
Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktıİmamoğlu - 29.7.2020
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İmamoğlu: MHP Adana'da kongre heyecanıİmamoğlu - 29.7.2020
MHP Adana'da kongre heyecanı
İmamoğlu - 26.7.2020
25 Temmuz 2020 Haberleri
25 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
İmamoğlu: ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyorİmamoğlu - 24.7.2020
ADANA Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor
İmamoğlu - 24.7.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 8
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyorTÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.
İmamoğlu: Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyorİmamoğlu - 24.7.2020
Evi yandıktan sonra bahçede yaşamını sürdüren kadın yardım bekliyor
İmamoğlu: Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda ettiİmamoğlu - 22.7.2020
Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti
İmamoğlu: 15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI ŞEBİK'TEN İBB'YE PROTOKOL TEPKİSİİmamoğlu - 15.7.2020
15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI ŞEBİK'TEN İBB'YE PROTOKOL TEPKİSİ
İmamoğlu: 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye 'protokol' tepkisiİmamoğlu - 15.7.2020
15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye "protokol" tepkisi
İmamoğlu: Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten İBB'ye 'protokol' tepkisiİmamoğlu - 15.7.2020
Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten İBB'ye "protokol" tepkisi
İmamoğlu - 15.7.2020
15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI ŞEBİK'TEN İBB'YE "PROTOKOL" TEPKİSİ
"Bu protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine rağmen haberlerin 5 ay sonra bu dönemde servis edilmesini manidar buluyoruz" İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında yapılan protokolü iptal etmesiyle...
İmamoğlu: Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye 'protokol' tepkisiİmamoğlu - 15.7.2020
Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye "protokol" tepkisi
İmamoğlu: Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandıİmamoğlu - 14.7.2020
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İmamoğlu - 14.7.2020
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu.
İmamoğlu: 427 mülki idare amirinin görev yeri değiştiİmamoğlu - 14.7.2020
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
İmamoğlu: Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldıİmamoğlu - 11.7.2020
Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı
İmamoğlu - 11.7.2020
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9
Gelen son dakika haberlerine göre Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.
İmamoğlu Namaz Vakitleri
İmsak05:12
Öğle12:32
İkindi15:48
Akşam18:22
Yatsı19:36
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İmamoğlu Film Seansları
ADANA
Yönetmen Sekiz Yüz
Tür Savaş
ADANA
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
ADANA
Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
ADANA
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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