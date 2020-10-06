İmamoğlu Haberleri

İmamoğlu - Bugün
Son dakika haberleri: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İmamoğlu - Dün
Son dakika haberleri... Adana'da orman yangını
Son dakika haber: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
İmamoğlu - 29.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 6
Adana'da trafik kazasında parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarparak parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü...
İmamoğlu - 22.9.2020
Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü
Adana'da kamyona çarptıktan sonra yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
İmamoğlu - 17.9.2020
Son dakika haberleri! Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı
İmamoğlu - 17.9.2020
Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı
İmamoğlu - 17.9.2020
Hastane bahçesinde ilginç olay! Soru sorma bahanesiyle gelip kafasına silah dayadı
İmamoğlu - 31.8.2020
Otobüsün üstünde halkı selamlayan belediye başkanları, iplere takılmaktan son anda kurtuldu
İmamoğlu - 29.8.2020
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
İmamoğlu - 28.8.2020
Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
TÜRKİYE, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek.
İmamoğlu - 27.8.2020
ÇKA'dan turizm altyapısına 12 milyon TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) toplam bütçesi 12 milyon TL olan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nı ilan etti.
İmamoğlu - 23.8.2020
Son dakika haberi... Adana'ya yapılacak yatırımlarda "yeni dönem" iş insanlarını umutlandırdı
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"la 2021 yılı itibariyle Adana'nın yatırımda 3. Bölge, ilçelerle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de 4.
İmamoğlu - 29.7.2020
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İmamoğlu - 26.7.2020
25 Temmuz 2020 Haberleri
25 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
İmamoğlu - 24.7.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 8
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyorTÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.
İmamoğlu - 15.7.2020
Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten İBB'ye "protokol" tepkisi
İmamoğlu - 15.7.2020
15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI ŞEBİK'TEN İBB'YE "PROTOKOL" TEPKİSİ
"Bu protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine rağmen haberlerin 5 ay sonra bu dönemde servis edilmesini manidar buluyoruz" İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında yapılan protokolü iptal etmesiyle...
İmamoğlu - 15.7.2020
Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye "protokol" tepkisi
İmamoğlu - 14.7.2020
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu.
İmamoğlu - 11.7.2020
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9
Gelen son dakika haberlerine göre Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.
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