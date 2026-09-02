Adana'da kumar operasyonu: 81 bin TL ceza

ADANA (İHA) – Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynanmasında kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken Ş.T. ve H.D. isimli şahıslar hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye ise toplam 81 bin 228 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı