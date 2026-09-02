Haberler

Adana'da kumar operasyonu: 81 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA (İHA) – Adana’nın İmamoğlu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

ADANA (İHA) – Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynanmasında kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken Ş.T. ve H.D. isimli şahıslar hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye ise toplam 81 bin 228 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Günün şok haberi! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek duyurdu: ABD'yi yıkıma uğratacak

İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek ilan etti
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı