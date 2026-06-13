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Kaldığı evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ş.K., polis baskınında yakalanarak tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, bonzai hammaddesi ve tüfek ele geçirildi.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.K., kaldığı eve yapılan baskında yakalanıp, tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K.'yi takibe aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kaldığı adres belirlendi. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 'Fedai' lakaplı Ş.K.'nın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu haplar ile yaklaşık 500 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ile tüfek ele geçirildi. Ş.K., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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