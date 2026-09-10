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Kozan’da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını kontrol altında

Kozan’da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını kontrol altında
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ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADIAdana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradıktan sonra bugün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların zarar tespit çalışmaları başladı.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradıktan sonra bugün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların zarar tespit çalışmaları başladı. Ayrıca, yangın nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen zararların giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik enerjisi verilmesi için ekipler çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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