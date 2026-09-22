Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 84. duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Davada, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 57'si tutuklu 436 sanık yargılanıyor. Ek iddianame hazırlanması ve iki dosyanın birleşmesiyle sanık sayısı yükselirken, yargılama boyunca 59 sanık tahliye edildi.

Duruşmada savunma yapan fidancılık işiyle uğraşan iş insanı Tamer Gümüş, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisinden çeşitli taleplerde bulunduğunu, 2024 seçimleri öncesinde kendisinden 30 bin Euro istendiğini ve bu parayı elden teslim ettiğini öne sürdü.

"ÖDEMEYİ GECİKTİRİRİM" BASKISI

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılandığını belirten Gümüş, "Parayı verdiğimi inkar etmiyorum. Ancak iddianamede ileri sürüldüğü gibi daha fazla ihale almak için para vermedim" dedi.

Polat'ı 2003 yılından bu yana Ağaç A.Ş.'den tanıdığını, kuruma ürün satan bir tedarikçi olarak kendisiyle görüştüğünü aktaran Gümüş, bu süreçte çeşitli taleplerle karşılaştığını savundu.

Sanık Gümüş, Polat'ın eşi için elit üyelik uçak bileti ve alışveriş kartları istediğini belirterek, "Taleplerini karşılamadığımda ödemelerimi geciktireceğini söylüyordu. Karşımda sıradan bir tanıdığımın ricası yoktu" ifadelerini kullandı.

"YUKARIDAN BASKI GELİYOR" İDDİASI

Gümüş, 2024 seçimleri öncesinde Ağaç A.Ş.'ye yaptığı bir ziyarette Polat'ın kendisine, "Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor. Destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter" dediğini ileri sürdü.

O tarihte şirketten yaklaşık 30-40 milyon lira alacağı bulunduğunu belirten sanık, ürünlerini teslim ettiğini ve masraflarını yaptığını, karşılığında parasını beklediğini savundu.

Gümüş, "Ümit Polat'ın bu sözü karşısında hem alacağımın hem de yıllardır sürdürdüğüm ticaretimin tehlikeye gireceğinden korktum açıkçası" dedi.

"30 BİN EURO'YU ELDEN TESLİM ETTİM"

Söz konusu parayı elden teslim ettiğini kabul eden Gümüş, "30 bin euroyu kendisine elden teslim ettim. Ben bu parayı seçimi finanse etmek amacıyla vermedim. Seçimi gerekçe gösteren Ümit Polat'tı" diye konuştu.

Paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını ya da bir başkasına verilip verilmediğini bilmediğini söyleyen sanık, "Benim doğrudan bildiğim, parayı isteyenin de benden teslim alanın da Ümit Polat olduğudur" ifadelerini kullandı.

KARTLARIN AKIBETİNDEN ŞÜPHELENDİ

Savunmasında alışveriş kartlarına da değinen Gümüş, Polat'ın kartları çalışanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söylediğini, kendisinin de hayır ve zekât düşüncesiyle bu talepleri karşıladığını aktardı.

Polat'ın görevinden ayrılmasının ardından geçen iki bayramda aynı talebin gelmediğini belirten sanık, kartların gerçekten söylenen yerlere ulaşıp ulaşmadığından şüphelendiğini savundu.

Gümüş, parayı kendi kazancından verdiğini belirterek, "Kendisinin açık tehdidi karşısında teslim ettiğim ürünlerin bedelini ve mevcut ticaretimi kaybetmekten korkarak verdim" dedi.

40 BİN MİLLİK ÜYELİK TARTIŞMASI

Savunmasının devamında "Elite Card" üyeliğine ilişkin iddialara yanıt veren Gümüş, Polat ve avukatının, eşine sağlanan üyelik için ısrarla "Ücretsizdi, maddi bir karşılığı yoktu" dediğini aktardı.

İşlem sırasında ayrıca nakit ödeme yapmadığını, ancak hesabından 40 bin mil eksildiğini belirten sanık, yalnızca üç kişiye kullandırabildiği haklarından birinin de bu şekilde kullanıldığını savundu.

Gümüş, "Benim hesabımdan çıkan 40 bin mili bugün yerine koymak istersem 2 bin 800 dolar ödemem gerekiyor. Benim eşim, çocuklarım, yakınlarım varken bu hakkımdan birini neden Ümit Polat'ın eşine ayırayım? Hiçbir baskı hissetmeyen biri olsaydım kendi aileme ayırabileceğim hakkı neden onun eşine kullandırayım?" diye konuştu.

"İHALE KARŞILIĞI DEĞERLENDİRMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Sanık Gümüş savunmasını, "Sonuç olarak Ümit Polat'ın benden aldığı para ve diğer taleplerin seçim finansmanı veya tarafıma ihale verilmesinin karşılığı olduğu şeklindeki değerlendirmeyi kabul etmiyorum" sözleriyle tamamladı.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Öte yandan, rüşvet ve baskıya ilişkin anlatımların dosyaya sanığın kendi beyanı olarak girdiği, hukuki değerlendirmenin ve nihai kararın yargılamanın sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı