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Kamyonun arkadan çarptığı jandarma trafik aracındaki 2 asker hafif yaralandı; kaza kamerada

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı jandarma trafik aracındaki 2 askeri personel hafif yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı jandarma trafik aracındaki 2 askeri personel hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kozan-İmamoğlu kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekibinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 jandarma personeli, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Uğur SELÇUK - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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