Haberler

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan yangın nedeniyle 285 haneden 835 kişi güvenli alanlara nakledildi
VALİNİN AÇIKLAMASI VE EKİP SAYISI EKLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Enizçakırı Mahallesi'nde dün çıkan ve Aladağ ile İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına yayılan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yangına, aralarında 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.

3 ilçede 285 hane tahliye edildi

Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına tedbirler alındığını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı tahliye çalışmaları kapsamında Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerimizde toplam 285 haneden 835 vatandaşımız güvenli alanlara nakledilmiştir. Yeşil vatanımızı korumak ve yangını bir an önce kontrol altına almak için sahada üstün gayret gösteren tüm personelimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kozan ilçesinde dün iki noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki alevler ekipler tarafından kontrol altına alınmış, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın ise rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere ve ilçelere yayılmıştı.

Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı

Felaketten 11 gün sonra ortaya çıkan görüntü
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler