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Adana İmamoğlu'nda son bir haftadaki denetimde 5 firari hükümlü yakalandı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son bir haftada yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi; denetimde 1000 sentetik ecza ele geçirildi ve 11 sürücüye para cezası uygulandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada ilçenin bazı noktalarında denetim yaptı.

Denetimde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Denetimde ayrıca 1000 sentetik ecza ele geçirildi ve 11 sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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