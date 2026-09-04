Haberler

Silivri açıklarındaki gemi kazasında kaybolan makinistin babası: Oğlumuzu ölü ya da diri istiyoruz

Silivri açıklarındaki gemi kazasında kaybolan makinistin babası: Oğlumuzu ölü ya da diri istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından makinist Eyüp Enes Cesur hâlâ kayıp. Babası Süleyman Cesur, oğluyla son konuşmasında her şeyin yolunda olduğunu, keyifli olduğunu belirterek devletten kayıp oğlunun bulunması için yardım istedi; 'Ölü ya da diri istiyoruz, en azından cenazemiz olsun' dedi.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarındaki kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin makinisti Eyüp Enes Cesur'un (26) babası Süleyman Cesur (64), "Oğlumla en son akşam konuştuk. Her şey yolundaydı, keyfi yerindeydi. Bir kaza oldu, oğlumuz hala kayıp. Oğlumuzu ölü ya da diri istiyoruz. En azından bir cenazemiz olsun" dedi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında önceki gün saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 personelle irtibat kesildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Kayıp mürettebattan biri olan makinist Eyüp Enes Cesur'un Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki evinde endişeli bekleyiş sürüyor. Ailesinde 3 çocuğun en küçüğü olan Cesur'un denizcilik lisesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 8 yıldır mesleğini yaptığı öğrenildi. Cesur'un babası Süleyman Cesur, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Ölü ya da diri. Diri olmasını umut ediyoruz ama aksi durumda en azından cenazemizi alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Biz dertliyiz, ateş düşmüş yanıyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

'EN SON KONUŞTUĞUMUZDA SOHBET ETTİK, GÜLÜYORDU, KEYİFLİYDİ'

Oğlunun geminin makine bölümünde makinist olarak çalıştığını kaydeden Cesur, "En son kazadan önceki gece telefonla görüntülü konuştuk. Sohbet ettik, gülüyordu, keyifliydi. Yaramızın kapatılması mümkün değil ama en azından acımızın hafifletilmesi için devlet büyüklerinden kaybımızın bulunmasını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Rusya gece yarısı düğmeye bastı! Limanlar ve gemiler vuruldu
Panel kullanan avukatlara dev operasyon! Çok sayıda hukuk bürosuna baskın düzenlendi

Avukatlara dev operasyon! Çok sayıda hukuk bürosuna baskın düzenlendi
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Almanya'da enerji şebekelerine sabotaj alarmı

Önce havalimanı, şimdi enerji şebekesi! Almanya alarmda