Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli model: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia savcılık ifadesinde, görevden alınan Ekrem İmamoğlu, Ahbap derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

"DERİN PİŞMANLIK DUYUYORUM"

İfadesine başlarken, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Telefon şifremi gözaltına alındığımda kendi rızam ile vermiştim. Telefonum incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır." diyen Correia, devamında "Uyuşturucu madde kullandığım için derin pişmanlık içerisindeyim. Almış olduğum yanlış kararların sonuçlarını bugün çok daha net görmüş bulunmaktayım" diye konuştu.

"HALUK LEVENT İLE PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUK"

Kimseye iftira atmadan ve baskı altında kalmadan avukatları ve tercüman aracılığıyla bildiklerini anlatacağını söyleyen Portekizli model, Haluk Levent ile 13 Aralık 2021'de ilk kez iletişime geçtiğini ve Haluk Levent'in kendisine mesaj attığını iddia etti.

İkinci yazışmalarının 1 Ocak 2022'de olduğunu öne süren Correia, devamındaki yazışmaların 1 Şubat 2022 ve 8 Temmuz 2022'de olduğunu öne sürdü.

Haluk Levent ile üç kez para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Portekizli model, ifadesinde şunları söyledi:

"Haluk Levent isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi ile 13 Aralık 2021 yılında iletişime geçtik. Kendisi bana telefondan mesaj attı. Daha sonradan 1 Ocak 2022 yılında tekrardan yazıştık. 1 Şubat 2022, 8 Temmuz 2022 ve devamındaki yazışmalarımız telefonumda mevcuttur.

Bu kişiyle 3 kez para karşılığı cinsel ilişkim oldu. Yanımda esrar maddesini net olarak kullandı. Bende onunla beraber uyuşturucu madde kullandım. İki kez ödememi 1.000 Dolar şeklinde aldım. Son ödememi nasıl aldığımı hatırlamıyorum."

İfade tutanağında, Tessy Ramos Correia'nın savcılığa sunduğu yazışmaların tespit edilerek dosyaya eklendiği belirtildi.

EMİR SARIGÜL DETAYI

İfadesinde Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Correia, "Kendisiyle 27 Kasım 2021 tarihinde cinsel birliktelik için yazıştık. Telefonumda çıkan yazışmalar bunun ispatıdır. Bu kişinin yanımda net olarak kokain maddesini kullandığına tanıklık ettim" dedi.

İMAMOĞLU HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR

Savlık ifadesinde görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia, Antalya'da iki tekneden bahsetti.

Antalya'da tekneye bindiklerini, iki adet tekne bulunduğunu, birinde erkeklerin diğerinde ise kızların kaldığını ve toplamda 25-30 kişi olduğunu söyledi.

Kadınların hepsinin yapancı olduğunu ifade eden Correia, kendisinin bu teknede 2 ya da 3 gün kaldığını, bir gece Ekrem İmamoğlu ile de birlikte olduğunu ve hatta yanlarında Olga isimli bir kadının daha bulunduğunu öne sürdü.

Correia, ifadesinin ilgili bölümünde, "Bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişki yaşadım. Cinsel ilişkimiz esnasında Olga isimli Rus kadında bizimle birlikte grup yaptı. Olga isimli kadın Ekrem İmamoğlu ile daha samimiydiler, tahmin ediyorum ki daha önceden tanışıklıkları vardı" dedi.