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İznik Gölü'nde boğulan İsmail ile Bünyamin, çocukluk arkadaşıymış

İznik Gölü'nde boğulan İsmail ile Bünyamin, çocukluk arkadaşıymış
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde İsmail İmamoğlu ile birlikte boğularak hayatını kaybeden Bünyamin Kadı'nın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi. Baba Lokman Kadı törende güçlükle ayakta durdu.

BÜNYAMİN KADI DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde İsmail İmamoğlu ile birlikte boğularak hayatını kaybeden Bünyamin Kadı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bulunan Köprübaşı Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Kadı'nın babası Lokman Kadı ve yakınları katıldı. Lokman Kadı'nın cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. 3 çocuklu Kadı ailesinin 2'nci çocuğu olduğu öğrenilen Bünyamin Kadı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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