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Kozan, İmamoğlu ve Aladağ’daki yangına havadan müdahale başladı

Kozan, İmamoğlu ve Aladağ’daki yangına havadan müdahale başladı
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Adana’nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar geldi. Yangında bir gün geride kalırken, havadan müdahale tekrardan başladı. Havadan müdahale ve yanan alanlar havadan görüntülendi.

Yangın, dün gece Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar uzandı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arazöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç olmak üzere toplam 154 araç 671 personel ile müdahale sürüyor.

Yangında bir gün geride kalırken, havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin karadan ve havada müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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