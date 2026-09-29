İBB Davası'nda itirafçıdan 'Cafer Mahiroğlu' iddiası: İhaleler kendi gruplarında kalsın diye baskı yaptı

İBB'ye yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci celsesinin 25. gün duruşması, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmada İBB ve İETT'deki ihalelere ilişkin iddialar gündeme geldi. İETT'nin araç bakım ve işletme ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi, tutuksuz sanık Remzi Baka, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Baka, mahkeme heyetinin ve duruşma savcısının sorularını yanıtladı. Daha önce emniyette ve savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

"BASKI YAPMAK İSTEDİ AMA UMURSAMADIK"

Duruşmada garaj devirleri ve ihalelere yapılan itirazlar soruldu. Baka, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun gayriresmi ortaklar olduğunu ve ihalelerin kendi gruplarında kalması için kendisine baskı yaptıklarını ileri sürdü. Baka, YST adlı şirketin kazandığı bir ihaleye itiraz etmesinin ardından yaşananları şöyle anlattı:

"YST'nin aldığı ihaleye itiraz edince Cafer Mahiroğlu beni aradı, Yeşilköy'deki Polat Otel'e çağırdı. Bana 'İhale aldık, itiraz etmişsin, itiraz etme' dedi. Sürekli siyasi nüfuzundan bahsediyordu. Teklifini kabul etmedim. Etkinliğini kullanarak baskı yapmak istedi ama biz umursamadık."

FLORYA'DAKİ BAŞKANLIK KONUTU İDDİASI

Duruşma savcısının sorularını yanıtlayan Baka, 2021 yılının Haziran ayında dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün kendisini arayarak Florya'daki başkanlık konutuna çağırdığını söyledi.

Baka şunları anlattı:

"O dönem İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbüllü bizi Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı."

"KREŞ YAPIMI İÇİN VERDİK"

Baka, iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde 2021 yılı haziran ayında İBB Hukuk Müşaviri firari sanık İbrahim Bülbüllü'nün İBB üst yönetimin kararıyla büyük çaplı iş yapan firmalardan sisteme katkıda bulunup destek olmaları gerektiğini, ihalelerden yüzde 10 pay verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine işlerinin zora gireceğini düşünerek tekliflerini kabul ettiğini anlatmıştı.

Baka farklı zamanlarda toplamda 380 milyon lirayı İbrahim Bülbüllü' ye ödemek zorunda kaldığını belirtmiş ve ödeme miktarları ile ödeme tarihlerini dosyaya ibraz etmişti. Baka iddianamede yer alan ifadesinde "2021 yılı haziran ayında İbrahim Bülbüllü beni aradı. İBB olarak kreş yaptırdıklarını, bu kapsamda müteahhitlerden ricada bulunup destek istediklerini söyleyerek benden kreş için para vermemi talep etti. Kendisine ne kadara mal olduğunu sorduğumda bana yaklaşık 5 milyon TL civarında maliyeti olacağını söyledi. Teklifini kabul ettikten kısa bir süre sonra şu an hatırlamadığım numaradan biri aradı. Bülbüllü'nün kreş yapımı için kendisini yönlendirdiğini söyledi. Bunun üzerine şahsı ofisime davet ettim. Verdiği banka hesabına 1 milyon 500 bin TL havale ettim. Bunun dışında 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 400 bin TL bedelli olmak üzere 3 adet çek verdim" ifadelerini kullanmıştı.

5 MİLYONLUK ÇEK DURUŞMADA SORULDU

Duruşmada Savcı'nın "Savcılıkta birtakım beyanlarda bulunmuşsunuz. Bu Adem Soytekin'in şirketine verilen çek meselesi var, 5 milyon TL civarı. Bu ne ilişkisi" sorusunu sordu. Baka "Kreş yapımı için verdik" dedi. Savcının "Kreş yapımını sizden kim istedi?" sorusuna Baka "İbrahim Bülbüllü" yanıtını verdi. Savcı ardından "Peki bu çek, kreş neye karşılık yaptınız. Niye talep edildi sizden." diye sordu. Baka "O tarihlerde yardım maksatlı, biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesinde. O dönem yardım maksatlı yaptık" yanıtını verdi.

"ÜST YÖNETİMDEN KASIT BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Savcı ardından "İfadenizde demişsiniz ‘talepleri kabul etmemem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyorum' şeklinde beyanınız var, doğru mu" sorusunu sordu.

Sanık Baka "Doğrudur" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "İbrahim Bülbüllü'den bahsetmişsiniz verilen bir para söz konusu, 380 milyon TL. Bu süreç nasıl gerçekleşti, neye karşılık verildi, hangi şartlarda alındı" şeklinde soru sordu. Baka "O tarihte yaptığımız işler için" cevabını verdi.

Savcının "Hangi işler aldınız Büyükşehir'den" sorusuna Baka "Aldığımız ihaleler vardı, bunlarla ilgili" cevabını verdi. Savcı ardından "Bu talepler kim adına yapıldı İbrahim Bülbül tarafından" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetim adına talep edilmişti" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "Üst yönetimden kasıt kim peki" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" cevabını verdi.

"'FATİH KELEŞ'TEN DESTEK İSTEYELİM' DEDİ"

Baka, ödemeler aksayınca Fatih Keleş'in devreye girdiğini ve Bülbüllü'nün yönlendirmesiyle Keleş ile Florya'daki başkanlık konutunda defalarca görüştüğünü söyledi. Savcının "Fatih Keleş'in belediyede mali veya teknik bir yetkisi var mıdır?" sorusuna Baka şu yanıtı verdi:

"Teknik olarak değil. Ama başkan danışmanı olarak bildiğimiz için fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ödemeler aksayınca İbrahim Bülbüllü 'Fatih Keleş'ten destek isteyelim' diyerek beni yönlendirdi."

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TARİHE İTİRAZ ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin de Baka'ya başkanla görüşme talebinde ne zaman bulunduğunu sordu. Baka, "2021 Eylül ayıydı" yanıtını verdi. Pekin ise bu yanıta itiraz ederek Baka'nın ilk görüşme talebinin 2024 yılında yapıldığını gösteren bir belgeyi mahkemeye sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı