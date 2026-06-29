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Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir noktada park halindeki otomobilde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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