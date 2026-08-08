Adana'da Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi'nde çalışan 5 işçiden 4'ü göçük altında kaldı. Necmettin Tok (55) hayatını kaybederken, Bekir Çelik (57) yaralı kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında göçük altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik (57) ise yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçinin ise kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tok'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı