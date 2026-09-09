Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2’nci gününde

ADANA'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı.

Dün sabah saatlerinde Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ilerleyen saatlerde Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında 40 ev tahliye edildi, alevlerin ortasında kalan 7 ev ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti. Akşam saatlerinde yangın, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine sıçradı. İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerlemesi yavaşladı.

HAVADAN MÜDAHALE

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı