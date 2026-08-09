Adana'daki Tünel Göçüğünde Hayatını Kaybeden Bekir Çelik Toprağa Verildi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamındaki tünel çalışmasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Bekir Çelik, Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Bekir Çelik'in cenazesi, Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı