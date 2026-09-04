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Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Alsu isimli tanker gemisiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde Alsu isimli tanker gemisiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildiğini açıkladı.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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