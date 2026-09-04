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Silivri'de Batan Gemi Tespit Edildi

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Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın tarafından tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül tarihinde 2 ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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