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Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde 11 hükümlü ve 1 firari şüpheli yakalandı.

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Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde denetimlerde 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı. Kozan'da 4 firari hükümlü ve taksirle öldürme suçundan aranan 1 zanlı gözaltına alınırken İmamoğlu'nda 7 firari hükümlü yakalandı, hükümlüler cezaevine gönderildi ve zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı.

Kozan'da polis ekipleri 1 haftada 43 noktada 450 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Çalışmada 4 firari hükümlü ve "taksirle öldürme" suçundan aranan 1 zanlı gözaltına alındı.

İmamoğlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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