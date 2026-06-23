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Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Adana'nın İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, evlerin çatılarında hasara yol açtı, ağaç devrilmesine ve tarım alanlarında zarara neden oldu. Kaymakamlık hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adana'nın kuzey ilçelerinde Meteoroloji'nin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından olumsuz hava şartları etkili oldu.

İmamoğlu ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Hürriyet Mahallesi'nde bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle bir ağaç devrilirken, tarım alanlarında bulunan sera ve gölgelik sistemlerinde de zarar oluştu.

Olumsuz hava şartlarının ardından İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri belirlemeye başladı.

Kozan ilçesinde ise özellikle yüksek rakımlı mahallelerde yağış etkili olurken, ilçe merkezinde gün içerisinde zaman zaman şiddetli rüzgar görüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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