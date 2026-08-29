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İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta 2 bin 117 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, zanlılar K.O., U.Ç. ve Z.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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