Kozan’daki yangın İmamoğlu ilçesine ilerledi

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını İmamoğlu ilçesine kadar ilerledi. İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki evler boşaltılırken, bazı evler yandı. Yangının dayandığı mahalle havadan görüntülendi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan yangın İmamoğlu ilçesine kadar uzandı. İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiindeki evler boşaltılırken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki evlerin bazıları yanarken, bazılarında maddi hasar meydana geldi. Kozan'daki ve İmamoğlu'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Ahmet Elli adlı vatandaş, "Jandarma anons edip boşalttı. Köyün son durumu perişan. Allah yardım etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı