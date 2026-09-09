Haberler

Adana- Kozan'da çıkan orman yangınında evi yanan köylüler konuştu

Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2’nci gününde (4)MUSA HACILI MAHALLESİ'NDE 19 EV YANDIAdana’nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınında Musa Hacılı Mahallesi’ndeki 19 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (4)

MUSA HACILI MAHALLESİ'NDE 19 EV YANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınında Musa Hacılı Mahallesi'ndeki 19 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalledeki çok sayıda hayvan da öldü. Evi yanan Fadime Daşdemir (74), "Çocuklarımı aradım, 'Kendinizi kurtarın, yoldayız' dediler. Köyde bulduğumuz bir otomobile binip baraj gölüne indik. Sonrasında evimi görünce dünyam yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendimiz kurtulduk çok şükür" diye konuştu.

'BEZLERİ ISLATIP ÜZERİMİZE SARDIK'

Evlerindeki yaşlı iki kadını kurtaran Veli İncitmez (76), "Çocuklarım bizi kurtarmaya geliyordu ama onları yukarı çıkarmadılar. Evdeki kadınlar kaçamayacaklardı. Zehirlenmesinler diye onları kurtardım. Baraj gölüne gittik. Kadınları kurtarmasam vicdan azabı çekerdim. Bezleri ıslatıp, üzerimize sardık. Sonrasında evime döndüm. Ahırda iki ineğim vardı. Onları ve traktörlerimi kurtardım ama her şeyimiz yandı" diyerek gözyaşı döktü.

'KIYAFETİM KALMADI'

Evi yanan Hatice Gültekin (61) ise "Buradaydık, hiç gitmedik. Göz açıp kapatıncaya kadar her yer yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, evimiz kül oldu. Kıyafetim bile kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

Üsküdar'da yeni perde! “Tehdit edildi” denilen isimden sürpriz ifade
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları