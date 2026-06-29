Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı