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Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde anızdan sıçrayan orman yangını, 3 helikopter ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelahattin Taş:

Yani anızdan çıkan yangın ormana sıçraması sonuçta biraz talihsizlik de var ama bu tür yangınları önlemek için daha katı kurallar gerekiyor bence. 3 helikopter ile müdahale etmeleri iyi de, neden başta bu kadar geliştiği hala soru işareti. Neyse en azından kontrol altına almışlar yani.

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Haber YorumlarıCem Eser:

Allahtan kontrol altına aldılar yoksa ne olacaktı ya... bu yaz çok sıcak geçti zaten insan korkuyor bu haberler yüzünden. Umarım başka yangın olmaz artık, çocuklarımızın geleceği için ormanlara dikkat etmek lazım. Tanrı korusun hepimizi...

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