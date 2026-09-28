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Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu için vefa ve veda programı düzenlendi

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Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu için vefa ve veda programı düzenlendi
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Adana İl Müftülüğü görevine atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu için müftülük personeli tarafından vefa ve veda programı düzenlendi. Programda personel İmamoğlu'nun din hizmetlerine katkılarından bahsederek teşekkür etti; İmamoğlu da helallik istedi.

Adana İl Müftülüğü görevine atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu için müftülük personeli tarafından vefa ve veda programı düzenlendi.

Merkez Sahipata Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa, İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan personel katıldı. Programda konuşma yapan personel, Müftü İmamoğlu'nun görev süresince gerçekleştirdiği çalışmalar ve din hizmetlerine sunduğu katkılardan bahsederek kendisine teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı programda konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ise birlikte görev yaptığı personele teşekkür ederek helallik istedi.

Program, veda konuşmalarının ardından İmamoğlu'na hizmetleri anısına hediye takdim edilmesi, karşılıklı helalleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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