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Kozan’da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 3’üncü gününde

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YANGIN KONTROL ALTINDAAdana’nın Kozan ilçesinde çıkıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, çalışmaların 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, çalışmaların 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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