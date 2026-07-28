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Adana'da damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Adana'da damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Adana İmamoğlu'nda 12 yaşındaki Oğuzhan Büyümez, evlerinin damında kuşlarla oynarken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuşlarla oynarken dengesini kaybederek damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan Büyümez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oğuzhan Büyümez (12), arkadaşıyla birlikte iki katlı evlerinin damında kuşlarla oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Büyümez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Büyümez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Fatih Mahallesi'nde defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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