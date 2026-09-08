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Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
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YANGIN İKİ İLÇEYE İLERLEDİ; EVLER BOŞATILDIAdana’nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi.

YANGIN İKİ İLÇEYE İLERLEDİ; EVLER BOŞATILDI

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Yangın nedeniyle İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.

Uğur SELÇUK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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