Haberler

Kozan’da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 3’üncü gününde

Kozan’da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 3’üncü gününde
Güncelleme:
+201 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA’nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3’üncü gününde devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı.

Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül gecesi başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi, çok sayıda ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Dün gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti.

Enerjisi düşürülen yangına, bugün, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, Enizçakırı Mahallesi'nde süren yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Mansur Yavaş kararını verdi! Sürpriz görüşme sonrası bomba iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Gerekirse müdahale ederiz
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor! Çok sayıda ürün raflardan kalkacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uygulama başlıyor

Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı

Sınırın sıfır noktasına dev yatırım! 41 yatırımcıya arsa tahsis edildi
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olmuştu: Ezgi Apartmanı davasında karar bekleniyor

Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Yeni özellik büyük ses getirecek