Adana'da 485 sentetik ecza ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı
İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta yapılan operasyonda 485 sentetik ecza ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı. Araç sürücüsüne 280 bin lira ceza uygulandı.
İmamoğlu çevre yolundaki kavşakta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı araç Yenievler Mahallesi'nde kaza yaptı.
Yapılan aramada 485 sentetik ecza ele geçirildi, araçtaki O.İ.A, İ.T. ve A.T.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Araç sürücüsüne de 280 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç