Adana'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Bekşen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Veysel Bekşen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı