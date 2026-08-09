Göçükte Hayatını Kaybeden Bekir Çelik'in Cenazesi Teslim Alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi'nde tünel göçüğünde yaşamını yitiren Bekir Çelik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kozan'ın Durmuşlu Mahallesi'nde defnedilmek üzere gönderildi.
CENAZESİ TESLİM ALINDI
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Bekir Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çelik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesine bağlı Durmuşlu Mahallesi'nde gönderildi.
Yusuf YILDIZ- Mehmet Üney -Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı