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İmamoğlu'nda fırtına çatıyı uçurdu

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü ve tarım arazilerindeki seralar zararlandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından saat 17.00 sıralarında ilçede sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtınada sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısı uçarak araçların üstüne düştü. Bazı tarım arazilerindeki seralar da zarar gördü. Fırtına kısa sürede etkisini yitirdi.

Haber: - Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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