İmamoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Denetimde durdurulan B.A'nın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA