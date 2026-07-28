Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beslediği kuşlara bakmak için çıktığı 2 katlı evin damından düşen Oğuzhan Büyümez (12), hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz günü ilçedeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Büyümez, arkadaşıyla birlikte iki katlı evlerinin damında besledikleri kuşlara bakmak için yukarı çıktı. Büyümez, bu sırada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Büyümez, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oğuzhan Büyümez, kurtarılamadı. Büyümez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı