Adana'da kaçak 780 bin makaron ele geçirildi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri bir araçta 780 bin kaçak makaron ele geçirirken, sürücü gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İmamoğlu ilçesinde bir araçta arama yaptı.
Araçta kaçak 780 bin makaron bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun