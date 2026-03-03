Haberler

Adana'da kaçak 780 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri bir araçta 780 bin kaçak makaron ele geçirirken, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İmamoğlu ilçesinde bir araçta arama yaptı.

Araçta kaçak 780 bin makaron bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

