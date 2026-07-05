İznik Gölü'nde boğulan 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybeden 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu, Bursa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'nde kılındı. Törene İsmail İmamoğlu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden İsmail İmamoğlu'nun tabutu başında duygusal anlar yaşanırken, gözyaşları sel oldu. Aynı olayda yaşamını yitiren çocukluk arkadaşı Bünyamin Kadı'nın babası da cenaze namazında saf tuttu. Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından İsmail İmamoğlu'nun naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı