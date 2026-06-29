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Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı

Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlçedeki Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakınlardaki ormana sıçradı. Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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