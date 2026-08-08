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Adana'da içme suyu projesinde göçük: İşçiler toprak altında

Adana'da içme suyu projesinde göçük: İşçiler toprak altında
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Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında boru döşeme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ihbarı üzerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İmamoğlu ilçesinin Camili Mahallesi'nde yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında boru döşeme çalışması yapıldığı sarada göçük oldu. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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