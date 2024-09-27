İdam Cezası Haberleri
Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? Meksika, Arjantin, Kolombiya, Singapur, Japonya, Tayland ...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Cezalar Caydırıcı Olmalı, Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'
Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti
Bolu Belediye Başkanı'ndan Şehit Polise Sert Tepki: 'İdam Cezası Yeniden Gündeme Gelmeli'
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: 'Yeni Anayasa Tartışmaları Anlamlı Değil'
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını savundu
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını talep etti
Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
Türkiye'de yakalanan ve Irak'a iade edilen IŞİD'in eski liderinin karısına idam cezası
Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
Pakistan'da üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kadına şiddet ölümle sonuçlanıyorsa idam cezası getirilmelidir
Yasak aşk yaşadığı kadın için 2 çocuğunu 15. kattan aşağı atmıştı! İkisi de infaz edildi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör suçları için idam cezası geri getirilmeli
İsrail'de "teröristlere idam cezası" tartışması! Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları ile vekiller arasında gerginlik çıktı
Katar, İsrail adına casuslukla suçlanan 8 Hindistan subayını idama mahkum etti
Suudi Arabistan'da sütyeninde uyuşturucu ile yakalanan genç hostes, tutuklanınca krala yalvardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizbullah davası sanığı Mehmet Emin Alpsoy'un cezasını affetti
Endonezya'da bir şaman paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü
Noel'i fırsat bilip korkunç planı devreye soktular! Suudi Arabistan 90 kişiyi idam etmeye hazırlanıyor
İdam kararı verilen 3 Türk kim, isimleri ne? 3 Türk'e hangi ülke idam kararı verdi?
İran'da sokak ortasında idam! Vinçte sallanan protestocuyu film izler gibi izlediler
Kuzey Kore, Güney Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti
Ne yaptılarsa ölmedi! Yetkililerin idam mahkumu üzerindeki yeni planı çok korkunç
Sabah masaya yatırdıkları mahkumu gece yarısını kadar idam edemediler! Nedeni de olay kadar ilginç
Cezaevine idamı izlemeye giden kadın gazeteci, etek boyu yüzünden içeri alınmadı
Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı
Başbakan Erdoğan Sundu, 19 Yıl Önce Bugün Yayınlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Yeniden Tartışmaya Açtı: İdam
Bahçeli: İdam ile İlgili Bir Kanun Teklifi Gelirse Seve Seve Destek Olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık
Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı
Son dakika haber... ABD'de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan suçlamaları kabul etti
Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi
Ülkücüler Mustafa Pehlivanoğlu'nun arkadaşı İsa Armağan'ı son yolculuğuna dualarla uğurlandı
TRABZON BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN MEDİNE'NİN ESKİ EŞİ YENİDEN NİKAH PLANLIYORDUK
Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi