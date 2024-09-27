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İdam Cezası Haberleri

Meksika'da idam var mı?

Meksika'da idam var mı?

İdam Cezası - 27.09.2024
Japonya'da idam cezası var mı?

Japonya'da idam cezası var mı?

İdam Cezası - 27.09.2024
Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? Meksika, Arjantin, Kolombiya, Singapur, Japonya, Tayland ...

Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? Meksika, Arjantin, Kolombiya, Singapur, Japonya, Tayland ...

İdam Cezası - 27.09.2024
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Cezalar Caydırıcı Olmalı, Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Cezalar Caydırıcı Olmalı, Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

İdam Cezası - 27.09.2024
Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!

Yaklaşık yarım asır boyunca idam edilmeyi beklerken ne olduğuna inanamadı!

İdam Cezası - 26.09.2024
Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Lokma Dağıtıldı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Lokma Dağıtıldı

İdam Cezası - 26.09.2024
Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

İdam Cezası - 26.09.2024
Bolu Belediye Başkanı'ndan Şehit Polise Sert Tepki: 'İdam Cezası Yeniden Gündeme Gelmeli'

Bolu Belediye Başkanı'ndan Şehit Polise Sert Tepki: 'İdam Cezası Yeniden Gündeme Gelmeli'

İdam Cezası - 25.09.2024
Mustafa Destici: İdam cezası için referandum yapalım

Mustafa Destici: İdam cezası için referandum yapalım

İdam Cezası - 25.09.2024
Alperen Ocakları'ndan Çocuk İstismarı Protestosu

Alperen Ocakları'ndan Çocuk İstismarı Protestosu

İdam Cezası - 22.09.2024
Mustafa Destici'den Sert Açıklamalar: 'İdam Cezası Mecburiyettir'

Mustafa Destici'den Sert Açıklamalar: 'İdam Cezası Mecburiyettir'

İdam Cezası - 21.09.2024
İdam gelecek mi? Yeni Anayasa'da idam olacak mı?

İdam gelecek mi? Yeni Anayasa'da idam olacak mı?

İdam Cezası - 19.09.2024
TBB Başkanı Sağkan: 'İdam cezasına her zaman karşıyım'

TBB Başkanı Sağkan: 'İdam cezasına her zaman karşıyım'

İdam Cezası - 19.09.2024
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: 'Yeni Anayasa Tartışmaları Anlamlı Değil'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: 'Yeni Anayasa Tartışmaları Anlamlı Değil'

İdam Cezası - 19.09.2024
BBP İdam Cezasının Geri Getirilmesini Savunuyor

BBP İdam Cezasının Geri Getirilmesini Savunuyor

İdam Cezası - 17.09.2024
Türk Devletlerinde Kadın ve Çocuklara Yönelik Suçlar İçin İdam İddiası

Türk Devletlerinde Kadın ve Çocuklara Yönelik Suçlar İçin İdam İddiası

İdam Cezası - 17.09.2024
Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası

Kongo'da darbe teşebbüsü davasında 37 kişiye idam cezası

İdam Cezası - 13.09.2024
Mustafa Destici: İdamla İlgili Teklifimde Samimiyet Sınıfı Kalındı

Mustafa Destici: İdamla İlgili Teklifimde Samimiyet Sınıfı Kalındı

İdam Cezası - 11.09.2024
Kayseri'de komşusunu keserle öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Kayseri'de komşusunu keserle öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

İdam Cezası - 11.09.2024
BBP Genel Başkanı Destici'den İdam Cezası Çağrısı

BBP Genel Başkanı Destici'den İdam Cezası Çağrısı

İdam Cezası - 11.09.2024
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını savundu

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını savundu

İdam Cezası - 11.09.2024
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını talep etti

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, çocuk cinayetleri için idam cezasını talep etti

İdam Cezası - 11.09.2024
Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

İdam Cezası - 29.08.2024
Belarus Cumhurbaşkanı Alman vatandaşını affetti

Belarus Cumhurbaşkanı Alman vatandaşını affetti

İdam Cezası - 31.07.2024
Türkiye'de yakalanan ve Irak'a iade edilen IŞİD'in eski liderinin karısına idam cezası

Türkiye'de yakalanan ve Irak'a iade edilen IŞİD'in eski liderinin karısına idam cezası

İdam Cezası - 11.07.2024
Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası

Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası

İdam Cezası - 04.07.2024
Kaza geçiren aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı

Kaza geçiren aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı

İdam Cezası - 28.04.2024
İranlı Rapçi İdam Cezasına Çarptırıldı

İranlı Rapçi İdam Cezasına Çarptırıldı

İdam Cezası - 25.04.2024
İsrailli bakandan skandal öneri: Filistinli esirler infaz edilsin

İsrailli bakandan skandal öneri: Filistinli esirler infaz edilsin

İdam Cezası - 18.04.2024
Vietnam'da En Büyük Banka Dolandırıcılığı Davası: İdam Cezası Verildi

Vietnam'da En Büyük Banka Dolandırıcılığı Davası: İdam Cezası Verildi

İdam Cezası - 11.04.2024
Pakistan'da üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

Pakistan'da üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

İdam Cezası - 10.03.2024
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kadına şiddet ölümle sonuçlanıyorsa idam cezası getirilmelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kadına şiddet ölümle sonuçlanıyorsa idam cezası getirilmelidir

İdam Cezası - 09.03.2024
Suudi Arabistan, 'terörizm' suçundan yedi kişiyi aynı günde idam etti

Suudi Arabistan, 'terörizm' suçundan yedi kişiyi aynı günde idam etti

İdam Cezası - 28.02.2024
Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayını serbest bıraktı

Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayını serbest bıraktı

İdam Cezası - 12.02.2024
Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi

Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi

İdam Cezası - 02.02.2024
Yasak aşk yaşadığı kadın için 2 çocuğunu 15. kattan aşağı atmıştı! İkisi de infaz edildi

Yasak aşk yaşadığı kadın için 2 çocuğunu 15. kattan aşağı atmıştı! İkisi de infaz edildi

İdam Cezası - 02.02.2024
Dünya Genelinde İdam Cezası ve İnfazlar

Dünya Genelinde İdam Cezası ve İnfazlar

İdam Cezası - 26.01.2024
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör suçları için idam cezası geri getirilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör suçları için idam cezası geri getirilmeli

İdam Cezası - 17.01.2024
İsrail'de 'teröristlere idam cezası' tartışması! Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları ile vekiller arasında gerginlik çıktı

İsrail'de "teröristlere idam cezası" tartışması! Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları ile vekiller arasında gerginlik çıktı

İdam Cezası - 20.11.2023
Katar, İsrail adına casuslukla suçlanan 8 Hindistan subayını idama mahkum etti

Katar, İsrail adına casuslukla suçlanan 8 Hindistan subayını idama mahkum etti

İdam Cezası - 26.10.2023
İsrailli bakan, Hamaslılar için idam cezası istedi

İsrailli bakan, Hamaslılar için idam cezası istedi

İdam Cezası - 25.10.2023
Guantanamo'da 11 Eylül sanığına idam cezası duruşması ertelendi

Guantanamo'da 11 Eylül sanığına idam cezası duruşması ertelendi

İdam Cezası - 22.09.2023
Pakistan'da uyuşturucu kaçakçılığından idam cezası kaldırıldı

Pakistan'da uyuşturucu kaçakçılığından idam cezası kaldırıldı

İdam Cezası - 25.07.2023
Suudi Arabistan'da sütyeninde uyuşturucu ile yakalanan genç hostes, tutuklanınca krala yalvardı

Suudi Arabistan'da sütyeninde uyuşturucu ile yakalanan genç hostes, tutuklanınca krala yalvardı

İdam Cezası - 10.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizbullah davası sanığı Mehmet Emin Alpsoy'un cezasını affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizbullah davası sanığı Mehmet Emin Alpsoy'un cezasını affetti

İdam Cezası - 03.05.2023
Endonezya'da bir şaman paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü

Endonezya'da bir şaman paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü

İdam Cezası - 06.04.2023
İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

İdam Cezası - 22.02.2023
Noel'i fırsat bilip korkunç planı devreye soktular! Suudi Arabistan 90 kişiyi idam etmeye hazırlanıyor

Noel'i fırsat bilip korkunç planı devreye soktular! Suudi Arabistan 90 kişiyi idam etmeye hazırlanıyor

İdam Cezası - 26.12.2022
Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

İdam Cezası - 15.12.2022
İdam kararı verilen 3 Türk kim, isimleri ne? 3 Türk'e hangi ülke idam kararı verdi?

İdam kararı verilen 3 Türk kim, isimleri ne? 3 Türk'e hangi ülke idam kararı verdi?

İdam Cezası - 13.12.2022
İran'da sokak ortasında idam! Vinçte sallanan protestocuyu film izler gibi izlediler

İran'da sokak ortasında idam! Vinçte sallanan protestocuyu film izler gibi izlediler

İdam Cezası - 12.12.2022
Kuzey Kore, Güney Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

Kuzey Kore, Güney Kore dizileri izledikleri için 3 lise öğrencisini idam etti

İdam Cezası - 05.12.2022
Ne yaptılarsa ölmedi! Yetkililerin idam mahkumu üzerindeki yeni planı çok korkunç

Ne yaptılarsa ölmedi! Yetkililerin idam mahkumu üzerindeki yeni planı çok korkunç

İdam Cezası - 01.12.2022
İran'daki Mahsa Amini protestolarında mahkemeden ilk idam kararı çıktı

İran'daki Mahsa Amini protestolarında mahkemeden ilk idam kararı çıktı

İdam Cezası - 13.11.2022
ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalan kadına idam cezası

ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalan kadına idam cezası

İdam Cezası - 11.11.2022
Sabah masaya yatırdıkları mahkumu gece yarısını kadar idam edemediler! Nedeni de olay kadar ilginç

Sabah masaya yatırdıkları mahkumu gece yarısını kadar idam edemediler! Nedeni de olay kadar ilginç

İdam Cezası - 24.09.2022
Cezaevine idamı izlemeye giden kadın gazeteci, etek boyu yüzünden içeri alınmadı

Cezaevine idamı izlemeye giden kadın gazeteci, etek boyu yüzünden içeri alınmadı

İdam Cezası - 30.07.2022
Öldürülüp ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülüp ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

İdam Cezası - 21.07.2022
Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

İdam Cezası - 21.07.2022
Başbakan Erdoğan Sundu, 19 Yıl Önce Bugün Yayınlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Yeniden Tartışmaya Açtı: İdam

Başbakan Erdoğan Sundu, 19 Yıl Önce Bugün Yayınlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Yeniden Tartışmaya Açtı: İdam

İdam Cezası - 01.07.2022
Bahçeli: İdam ile İlgili Bir Kanun Teklifi Gelirse Seve Seve Destek Olacağız

Bahçeli: İdam ile İlgili Bir Kanun Teklifi Gelirse Seve Seve Destek Olacağız

İdam Cezası - 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama: Çalışmaya başladık

İdam Cezası - 25.06.2022
Libya'da askeri mahkeme Hafter hakkında gıyabi idam cezası verdi

Libya'da askeri mahkeme Hafter hakkında gıyabi idam cezası verdi

İdam Cezası - 25.11.2021
Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

İdam Cezası - 08.11.2021
Irak'ta El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası

Irak'ta El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası

İdam Cezası - 02.11.2021
Son dakika haber... ABD'de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan suçlamaları kabul etti

Son dakika haber... ABD'de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan suçlamaları kabul etti

İdam Cezası - 20.10.2021
Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi

İdam Cezası - 06.10.2021
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı

İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı

İdam Cezası - 18.08.2021
Ülkücüler Mustafa Pehlivanoğlu'nun arkadaşı İsa Armağan'ı son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Ülkücüler Mustafa Pehlivanoğlu'nun arkadaşı İsa Armağan'ı son yolculuğuna dualarla uğurlandı

İdam Cezası - 17.08.2021
Mısır'daki idam kararları protesto edildi

Mısır'daki idam kararları protesto edildi

İdam Cezası - 03.07.2021
Adanalı STK'lardan 'Mısır'daki idamları durdurun' çağrısı

Adanalı STK'lardan "Mısır'daki idamları durdurun" çağrısı

İdam Cezası - 03.07.2021
MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

İdam Cezası - 22.06.2021
TRABZON BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN MEDİNE'NİN ESKİ EŞİ YENİDEN NİKAH PLANLIYORDUK

TRABZON BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN MEDİNE'NİN ESKİ EŞİ YENİDEN NİKAH PLANLIYORDUK

İdam Cezası - 09.06.2021
Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu

İdam Cezası - 25.03.2021
ABD'nin Virginia eyaletinde 'idam cezası' kaldırıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde "idam cezası" kaldırıldı

İdam Cezası - 24.03.2021
Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

İdam Cezası - 16.01.2021
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Japonya'daki Twitter katiline idam cezası

Japonya'daki Twitter katiline idam cezası

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