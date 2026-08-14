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ABD'de 16 Yıl Sonra Aynı Günde 3 İdam

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ABD'de Oklahoma, Tennessee ve Alabama eyaletlerinde aynı gün üç idam infazı gerçekleştirildi. Bu, 2010'dan bu yana ilk kez yaşandı. İdamlar, farklı suçlardan hüküm giymiş mahkumlara uygulandı ve ülkede idam cezalarında artış eğilimi dikkat çekiyor.

ABD'de 16 yıldır ilk kez aynı günde 3 idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

İlk olarak Oklahoma eyaletinde 70 yaşındaki Carlos Cuesta-Rodriguez, zehirli enjeksiyonla idam edildi.

2003'te eşini öldürmekten suçlu bulunan ve akıl sağlığı sorunları nedeniyle af talebinde bulunan Cuesta-Rodriguez'in başvuruları reddedildi.

Oklahoma'daki infazdan yaklaşık bir saat sonra Tennessee eyaletinde 66 yaşındaki Darrell Hines idam edildi.

1985'te otel çalışanını öldürmekten idama mahkum edilen Hines'ın avukatlarının, müvekkillerinin engelli ve ağır hasta olduğunu savunarak infazı durdurma talebi kabul edilmedi.

Günün son infazı ise Alabama eyaletinde gerçekleştirildi. 2021'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan ve temyiz haklarından feragat eden 42 yaşındaki Jeremy Williams hakkındaki idam cezası uygulandı.

ABD genelinde 50 eyaletin 27'sinde idam cezası yasal olarak uygulanıyor.

Ülkede aynı gün içinde 3 idam cezasının infazı, en son 7 Ocak 2010'da gerçekleştirilmişti. Ülkede geçen yıl 47 idam cezası infaz edilmiş, bu sayı bir önceki yıl 25 olarak kayıtlara geçmişti.

İnfazlardaki artışta geçen yıl 19 idam cezasının uygulandığı Florida eyaleti öne çıkmıştı.

Kaynak: AA
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