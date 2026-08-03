İran’da İsrail casusluğu suçlamasıyla iki kişi idam edildi

İran, İsrail'e hassas askeri ve güvenlik noktalarının koordinatlarını göndermekle suçlanan iki vatandaşını idam etti.

İran'da İsrail adına casusluk yapmakla suçlanarak idam edilenlerin arasına iki kişi daha eklendi. Geçtiğimi yıl Haziran ayında yaşanan 12 günlük İsrail-İran savaşı sırasında hassas askeri ve güvenlik konumlarına ait koordinatları İsrail'e göndermekle suçlanan iki İran vatandaşı bugün idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre; idam edilen kişilerden biri, İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğunu öne sürülen bir Telegram kanalının yöneticisine koordinat göndermekle suçlandı. Mizan tarafından "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun askerlerinden biri" olarak tanımlanan ikinci kişinin ise Mossad'ın yanı sıra, sürgündeki muhaliflerin önde gelen haber kuruluşlarından İran International'a da bilgi gönderdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı