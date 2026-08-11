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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. 8 Aralık 2024’te Rusya'ya kaçan Esad'a idam cezası ‘savaş suçları’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’ nedeniyle verildi.

  • Suriye mahkemesi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf hakkında idam cezası verdi.
  • Necib Atıf, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.
  • Beşar Esad, 8 Aralık 2024'te muhalif güçlerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Rusya'ya kaçtı ve 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Suriye’de devam eden yargılamalarda Suriye mahkemesi, ülke tarihinin en kritik kararlarından birine imza attı. Yargılama sürecinin sonunda eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necib Atıf hakkında idam cezası verildi. Atıf, 2008-2011’de Dera’da ‘Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı’ olarak görev yapmıştı.

İŞTE SUÇLAMALAR

Mahkeme heyetinin açıkladığı hükümle birlikte, eski rejim üyelerinin işlediği insan hakları ihlalleri ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamındaki dava sonuçlanmış oldu. Kararın duyurulmasının ardından ülkede ve bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Davanın merkezinde yer alan Beşar Esad, görev süresi boyunca gerçekleşen askeri ve siyasi eylemler doğrultusunda yargılandı. Kararda, Esad'ın yanı sıra ordudaki operasyonel süreçlerde etkin rol oynayan Mahir Esad ile rejim hiyerarşisinde kritik pozisyon üstlenen kuzeni Necib Atıf da doğrudan sorumlu tutuldu.

Suriye yargı makamları, dava sürecinde sunulan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanıkların vatana ihanet ve sivil halka yönelik suçlar nedeniyle suçlu bulunduğunu bildirdi.

ESAD, 8 ARALIK 2024'TE RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Suriye’deki iç savaşta 620 bin kişi öldürüldü ve yaklaşık 14 milyon kişi yerinden edildi.

8 Aralık 2024’te muhalif güçler başkent Şam’ı da ele geçirdiklerini ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçtığını duyurdu. Böylelikle Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

darısı .....

Yorum Beğen9
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Haber Yorumlarıorhan Tokdemir:

Niyeki özgür özel ve İmamoğlu size ne yaptiki

yanıt6
yanıt4
Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

açık konuş adamlık yapıp

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Haber YorumlarıFurkan inci:

Esad'ın bundan haberi varmı :)

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıPeker Pekmez Pekmez:

edilse nolur adam rusyada

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıDoğuş:

İdam Ülkeyi savunana mı yoksa savaşmadan teslim edenemi verilmeli

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

5 yaşındamısın

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